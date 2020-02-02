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Страхи/Ошибки

"Страхи/Ошибки": отношения между бывшими супругами

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Подкасты РИА (292)
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Почему люди расстаются? Обиды, обыденность, измены. Почему они вновь сходятся? Забываются обиды, прощаются измены, обыденность перестаёт пугать.

Иллюзия, что с "бывшими" можно построить другие отношения приятна и удобна. Но так ли это на самом деле? Давать ли бывшим второй шанс?

Практически каждый проходил это: идея, что надо было дать отношениям еще одну попытку, где-то потерпеть, на что-то закрыть глаза. Стоит ли давать отношениям второй шанс? Как понять, что вы застряли в колесе токсичных отношений, от которых надо бежать? Есть ли момент, когда возвращение невозможно?

Вместе с клиническими психологами Любовью Черкасовой и Дарьей Бондаренко, а также студенткой Анной, которая уже три года сходится и расходится со своим партнёром, разбираемся, стоит ли входить в ту же реку дважды, если люди не меняются.
1:20 тип отношений, которые "построены" на возвращениях
6:35 о феномене совместного взросления и как долго бывшие держат обиды
10:30 возвращаться ли, если просто привык к человеку
13:30 ошибка: надежда, что в этот раз всё точно будет по-другому
14:55 когда партнеры не могут быть вместе, но друг без друга тоже не могут
18:45 о моделях поведения в отношениях, которые мы переняли у родителей
22:10 как проститься с багажом обид, если решили сойтись
28:25 возможно ли воскресить старую дружбу
29:20 после чего точно нельзя возвращаться к бывшим
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Подкасты РИА (292)


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