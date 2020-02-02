"Плакала, просила Аллаха вразумить мужа": семья, оказавшаяся в ИГИЛ*

Когда Каримм** уезжал из Петербурга в Иран, он уже был уверен в том, что "Исламское государство"* - единственное богоугодное место на земле. Тот самый заветный "халифат". Он решил переехать туда, рассчитывая дать семье "лучшую жизнь".
Из этого "рая на земле" его жена Дильноз бежала с четырьмя детьми. Рискуя жизнью. Пять лет она провела в невыносимых условиях и, наконец, оказалась дома, в Узбекистане, но уже без мужа. Его казнили за попытку оставить ИГИЛ*.
Журналист "РИА Новости" Филипп Прокудин рассказал историю женщины, бежавшей из ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
**Имя человека было изменено по просьбе его жены.
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