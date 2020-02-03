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Изоляция, карантин и депортация: российские власти рассказали о борьбе с коронавирусом

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Иностранцы, у которых диагностирован коронавирус, могут депортировать из России. Об этом заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Недавно был подписан Национальный план по предупреждению завоза и распространения инфекции в России. Кроме того, коронавирус добавлен в перечень особо опасных заболеваний.

"Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе - это изоляция и карантин", - сказал Мишустин.

Премьер добавил, что все органы власти координируют свои действия по борьбе с вирусом. Уже ограничено передвижение граждан Китая через российскую границу, больные, у которых выявлен вирус, изолированы. 

Согласно последним данным, число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 17 тысяч человек, более 360 умерли. В России 31 января зафиксировали два случая заражения. Оба заболевших - граждане Китая.

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