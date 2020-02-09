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страхи

"Страхи/Ошибки": когда вас сжирает зависть

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Подкасты РИА (294)
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Зависть — стыдная и социально порицаемая эмоция. Чувство, грызущее изнутри. Как жить вам, мелким и крупным завистникам, и почему вы не так уж плохи?

Завидовать плохо, но кто не делает этого? Дети завидуют новой игрушке друга, взрослые — успехам коллег. Даже животные завидуют. Ощущение, что только по отношению к вам мир жесток и несправедлив. 

Если человек говорит, что никому не завидует, он, скорее всего, обманывает. Прежде всего самого себя. Но именно неосознанное и вытесненное чувство несет большую опасность.

Что такое зависть? Какие эволюционные механизмы за ней стоят? Почему сложно себе признаться, что кому-то завидуешь? И можно ли сделать это чувство своим помощником?

Вместе с эволюционным психологом Иваном Хватовым, гештальт-терапевтом Полиной Гавердовской и Леонидом Маковским, который направил свою зависть в нужное русло, разбираемся, как превратить эту эмоцию в топливо для движения вверх.

4:50 "почему у меня так, а у них — лучше?" и другие причины зависти

6:55 о том, как завидуют животные, и феномене переживания капуцинами несправедливости

8:15 почему мы охотнее завидуем своим коллегам и знакомым, а не Брэду Питту, например

12:55 когда зависть может провоцировать серьёзные проблемы

14:30 если человек говорит, что не завидует: последствия работы бессознательного чувства

16:20 почему завидовать — нормально

17:00 почему одних зависть мотивирует, а других — нет

19:00 как работать со своей завистью

22:20 как устроить соревнование с самим собой, или зависть к себе завтрашнему

23:45 почему люди не могут просто довольствоваться тем, что есть, а смотрят на других

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Подкасты РИА (294)


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