Олескина: как студентка филфака изменила систему помощи престарелым

Как обычной студентке филфака, удалось перевернуть систему и поставить на поток возвращение пенсионеров к нормальной жизни, и чем каждый может помочь им прямо сейчас — в новом эпизоде "Как вы это делаете?!".

"Они не встроены в реальность", — так Лиза Олескина описывает дома престарелых, куда она попала на практику пятнадцать лет назад. Как ей, обычной студентке филфака, удалось перевернуть систему и поставить на поток возвращение пенсионеров к нормальной жизни, и чем каждый может помочь им прямо сейчас — в новом эпизоде "Как вы это делаете?!".

Почему хорошие условия и уход не спасают от одиночества и как от него лечить? Как стать "внуком по переписке"? Что делает государство, чтобы одиноких стариков не находили в квартирах спустя десять лет после смерти? Как помочь своему дедушке с деменцией? И что каждому из нас может дать простая помощь пожилым?

Отвечает директор фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина:

01:30 Что такое "дома престарелых" и почему они часто — не ад по сравнению с домом

02:50 "Первокурсница филфака поехала собирать частушки". Когда и как все началось?

06:50 "Из маломобильных перешёл в категорию вполне мобильных и начал танцевать". Как работают песни под гитару

09:00 "Так ждали и так любили". Почему встречи в домах престарелых также нужны волонтёрам, как и пожилым

10:50 Почему даже в хороших условиях люди чувствуют себя одинокими и что с этим делать

14:50 Провалившиеся кровати и запах невынесенных вёдер. О материальной стороне вопроса

17:20 "Цель – это не чистый пол". Про нехватку персонала и что с этим делать

20:10 "Когда суп — это чудо". О домашнем (не)уходе

22:30 Как сделать так, чтобы семьи не рушились под гнётом ухода за тяжело больными близкими

24:05 "Их считают блатными". Как волонтёр меняет социальный статус пенсионера

30:45 Про способы помощи и бюрократию

33:00 Кто должен помогать: баланс между обществом и государством

38:45 "Вернуть человека в жизнь". О чём Лиза попросила Владимира Путина

43:20 Почта, магазины, аптеки и врачи. Кто помогает искать одиноких людей

45:20 Если семья не справляется. Стыдно ли отдать родственника в дом престарелых?

48:00 Счастье и любовь. Зачем становиться волонтёром?

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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