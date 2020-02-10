Юрист: не приняв поправки к закону о выборах президента, депутаты надеются на авось

Юрист Тамаз Кецба в эфире радио Sputnik Абхазия высказал мнение о том, какие поправки к закону о выборах президента республики необходимо успеть принять до 22 марта.

Первое заседание весенней сессии Парламента Абхазии состоялось 6 февраля. Одним из главных вопросов повестки было внесение поправок в избирательное законодательство.

На рассмотрение вынесли два законопроекта, разработанные депутатами Валерием Агрба и Ильей Гуния. По результатам голосования ни один из проектов принят не был.

Отказавшись принимать поправки к действующему закону о выборах президента, парламентарии выбрали наихудший вариант, который говорит о том, что они рассчитывают на то, что "авось пронесет", считает юрист Тамаз Кецба.

"Кажется даже, что это становится дурной традицией в нашем законодательном органе. Вероятность повторения прошлой ситуации существует. Поэтому считаю решение не менять статьи закона неправильным, в частности, статью 19. Для меня совершенно очевидно, и это подтверждает обращение ЦИК к Парламенту, что нужно сделать так, чтобы закон трактовался однозначно. И трудно понять игнорирование обращения Центральной избирательной комиссии. Что касается моей точки зрения, то я считаю, что те поправки, которые внес депутат Гуния, были вполне разумными. Вокруг них можно было развернуть дискуссию и выйти на односложное понимание нормы закона", - сказал Кецба в эфире радио Sputnik Абхазия.

Главные изменения, предложенные депутатами, касались 19-й статьи закона "О выборах президента Республики Абхазия". Поправки, по мнению их авторов, должны исключить моменты, позволяющие трактовать статью двояко. Именно неоднозначность трактовок позволила экс-кандидату в президенты Абхазии Алхасу Квициниа оспорить в суде итоги прошлогодних выборов главы государства. Кассационная инстанция Верховного суда удовлетворила требование о признании победы его конкурента Рауля Хаджимба незаконной.

Сейчас 19-я статья закона гласит, что "избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него, если в выборах приняли участие не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей".

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

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