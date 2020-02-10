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Лука Гаделия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Органист Гаделия о первом рок-опыте: хотел отказаться, но понял, что интересно

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200210/1029424433/Organist-Gadeliya-o-pervom-rok-opyte-khotel-otkazatsya-no-ponyal-chto-interesno.html

Заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия в эфире радио Sputnik рассказал о музыкальном эксперименте, который был у него на концерте в Волгограде.

Органист Лука Гаделия выступил в Центральном концертном зале Волгограда вместе с эстрадно-джазовой группой "Странники" и солистами филармонии. В концерте прозвучали мировые рок-хиты. Музыканты исполнили композиции Deep Purple, Queen, Status Quo и других известных групп.

По словам органиста Луки Гаделия, для него это был первый опыт работы с рок-музыкантами.

"Когда мне поступило такое предложение, я вначале был шокирован. Были мысли, наверное, стоит отказаться, но потом, послушав песни, которые мне прислали, я их все знал, это были хиты мирового, западного рок-репертуара, понял, что это интересно. На Западе органы уже частенько вводятся в рок-группы, особенно в концертных залах, да и в церквях тоже практикуют подобные концерты. Но для нас это был творческий эксперимент, как и для рок-группы. Все получилось интересно, необычно…концерт прошел на одном дыхании", - рассказал Гаделия в эфире радио Sputnik Абхазия.

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