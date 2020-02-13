Хинтба об участии РУСДРАМа в международных фестивалях: хотим улучшить имидж Абхазии

Государственный русский театр драмы откроет международный театральный фестиваль "Соотечественники" в Мордове спектаклем "На всякого мудреца довольно простоты". XV международный фестиваль русских драматических театров "Соотечественники" пройдет в Саранске с 28 марта по 3 апреля.

"Это фестиваль международный, там примут участие театры из Армении, из Казахстана, из стран дальнего зарубежья, российские театры. Мы как представители Абхазии, выступим под абхазским флагом и, думаю, что с честью представим театральную культуру нашей страны. Улучшение международного имиджа Абхазии - я для себя сформулировал эту задачу и всегда стараюсь ее реализовать. Когда видят, что в Абхазии успешно развивается театральное искусство, когда наши спектакли становятся лидерами на фестивалях, это означает, что Абхазия и то представление об Абхазии, которое может быть сформировано в СМИ – это разные вещи. А реальная Абхазия – это культурный центр кавказского региона. Поэтому мы рады, что можем принимать участие в таких фестивалях", - сказал Ираклий Хинтба.

РУСДРАМ принимает участие в фестивале в Саранске во второй раз. В 2019 году спектакль "Хаджи-Мурат" был признан лучшей постановкой фестиваля по результатам зрительского голосования и получил высокие оценки экспертной комиссии фестиваля.

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