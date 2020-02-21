Тарба об итогах осеннего призыва в Абхазии: прошел тяжело

Накануне в Министерстве обороны республики подвели итоги осеннего призыва, который завершился 27 декабря.

"Призыв прошел очень тяжело. Мы выполнили 65,6 процента наряда, выданного нам в Министерстве обороны. Основной причиной невыполнения плана является то, что среди молодых людей много больных", - сообщил Тарба.

Военком отметил, что так же, как и раньше, в основном в армию идут служить молодые люди из сел Абхазии.

"В основном в армии служат выходцы из деревень. В них осталось больше патриотизма… Главной причиной является отсутствие идеологии, пропаганды служения Родине. На сегодняшний день у нас нет возможности встретить призывников, как показывают в кино. Согласно договору, подписанному между Минобороны Абхазии и Минобороны России, у нас должна произойти модернизация армии. Согласно договору, у нас должны появиться новые казармы и новая техника, должны быть предусмотрены пенсии и льготы офицерам. Все это за счет средств Российской Федерации. И у нас надежды, что в перспективе мы развернем призывника в нашу сторону. Это должно произойти в течение года-полутора, если все произойдет так, как написано на бумаге", - рассказал Беслан Тарба.

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