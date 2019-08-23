Кишмария и Шойгу подписали соглашение о модернизации армии Абхазии

СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщает телеканал "Звезда".

Главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество двух стран, а также заключили соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.

Документ был подписан в рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и Абхазией.

Ранее на этой неделе стало известно, что в военные учебные заведения Министерства обороны России поступило 60 курсантов из Абхазии, среди них пять девушек.

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