Такие обстоятельства: Адлейба об изолированных на карантине курсантах

Директор обязательного карантинного объекта в Сухуме Тимур Адлейба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как проходит режим изоляции для прибывших из России граждан республики.

Радио Такие обстоятельства: Адлейба об изолированных курсантах

В Абхазии из-за введения карантинных мер закрыта граница. Однако граждане республики, которые находились за рубежом, продолжают возвращаться на родину. Им необходимо отправиться на 14-дневный карантин.

Более 200 человек на сегодняшний день находятся в панcсионате "Айтар".

Как рассказал директор пансионата, для проходящих режим карантина созданы все условия. Однако ощущается нехватка "рук". В настоящее время помощь в работе с постояльцами пансионата оказывают всего четверо волонтеров. В остальном ситуация на территории "Айтара" спокойная, все с пониманием относятся к принимаемым мерам.

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