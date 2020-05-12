Врач-инфекционист: в условиях пандемии еще больше хотелось спасать жизни людей

О своем опыте при работе с COVID-19 и о том, в каком случае абхазский врач, бросив свою работу в Москве, готов приехать в Абхазию, в интервью Sputnik рассказала инфекционист второй инфекционной больницы Москвы Мадина Квициния.

Радио Врач-инфекционист: в условиях пандемии еще больше хотелось спасать жизни людей

Больница была готова к приему пациентов с коронавирусом, мы все знали, что вирус до нас дойдет и очень хотели работать с ним, отметила врач-инфекционист в своем интервью.

"Когда все только начиналось, мы знали прекрасно, что до нас это дойдет, это будет неизбежно, очень хотелось с этим работать. Понятное дело, что врачи - это люди, которые спасают жизни людей, и им все время хочется этим заниматься, но в условиях пандемии нам еще больше этого хотелось. Ни на секунду я не думала о том, что когда все начнется, я еду домой. Мысль была одна – если все-таки до Абхазии дойдет коронавирус и там будет не хватать врачей, то я обязательно улажу здесь на работе свои дела и поеду туда. Только при таких условиях я бы уехала. Это колоссальный опыт. У нас замечательный коллектив, и если бы не он, я бы, наверно, сдала бы позиции. Я очень привязана к Абхазии, к дому, для меня тяжеловато находиться в другом городе", - рассказала Квициния.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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