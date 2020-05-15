Вирусолог Альштейн рассказал, как лечат COVID-19

мужчины

Радио Вирусолог Альштейн рассказал, как лечат COVID-19

Лекарства должны быть из числа тех, которые разработаны и помогают от других вирусных инфекций, сказал доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

"Поскольку у вирусов есть определенная общность в некоторых свойствах, можно надеяться, что такие лекарства будут эффективны и против коронавируса. Лекарств таких очень мало, они на самом деле все пробуются против коронавируса", - сказал специалист в эфире радио Sputnik.

По словам вирусолога, лекарства, ранее разработанные, например, против гриппа, уместно испытывать и против коронавируса, поскольку эти препараты уже разрешены к применению. Сама процедура получения такого разрешения - процесс сложный и долгий, он может занимать годы. Соответственно, если препарат уже бы одобрен, его начинают испытывать и против другой болезни.

"Шансов, что такой препарат будет найден и будет высокоэффективным, очень мало. Вообще вирусные болезни трудно поддаются терапии лекарствами", - отметил Альштейн.

В частности, по словам вирусолога, против коронавируса уже были испытаны и лекарства, применяемые против ВИЧ-инфекции, они также показали небольшой эффект.

"Тем не менее лекарства нужно применять, есть всякие другие неспецифические подходы к лечению коронавирусной инфекции, такие как применение тромболитиков, применение плазмы, но главная задача в борьбе с коронавирусом - это, конечно, вакцина", - сказал Альштейн.

Особенно важно рано или поздно разработать живую вакцину, которая окажется эффективной и покончит с коронавирусом, например, в такой же степени, как было покончено с полиомиелитом, корью, натуральной оспой, резюмировал вирусолог.

Читайте также: