Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса

Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков высказал мнение, что после пандемии США перестанут воспринимать в качестве мирового лидера.

Радио Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса

Влияние США в мире после окончания пандемии понизится, а Китая - возрастет. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ходе онлайн-конференции.

"Были высказывания, что после пандемии мир станет иным, станет лучше. К сожалению, этого не произойдет. Мир столь же разобщен. Мы видим, что пандемию пытаются использовать в собственных политических целях, достаточно сказать о попытках США во всем обвинить Китай и даже обязать выплатить компенсацию. Мы видим, что продолжается вся та же политика со стороны США - использование санкций, силовое давление. Мы видим, что это не привело к смягчению региональных кризисов. Полагаю, что мир лучше не станет. Как бы он не стал хуже. Но факт, что он видоизменится", - подчеркнул Пушков.

Пушков считает, что роль США после пандемии понизится в мире, а влияние Китая увеличится.

"Мир постепенно будет превращаться из однополюсного, в который он превратился после распада СССР, в трехполюсный. Центрами силы будут США, Китай и Россия. Пандемия обострила международные отношения, чем привела в состояние большего баланса", - сказал сенатор.

Читайте также: