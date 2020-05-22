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© Foto / предоставлено Софией Магакян

Дополнительное время: Магакян о большом теннисе в Абхазии

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200522/1030184121/Dopolnitelnoe-vremya-Magakyan-o-bolshom-tennise-v-Abkhazii.html

Тренер по большому теннису София Магакян в беседе на радио Sputnik рассказала, как карантин повлиял на тренировочный процесс детей, в каком состоянии большой теннис в республике сегодня и с какими проблемами сталкиваются родители на пути к профессиональному спорту.

Радио
Дополнительное время: Магакян о большом теннисе в Абхазии

Карантинные меры вызвали некий ажиотаж на набор в секцию большого тенниса, отметила тренер в эфире радио.  

"Стало намного больше желающих, люди интересуются большим теннисом. Родители пытаются отдать своих детей на спорт, так как целыми днями сидеть дома уже невыносимо. Кроме того, на кортах появились и любители тенниса", - подчеркнула Магакян.     

По словам тренера, в Сухуме достаточно кортов, и после восстановительных работ, которые проводятся на данный момент, они в столице будут самыми лучшими.

"В Сухуме сейчас восстанавливают пять кортов. Ремонтные работы уже почти завершены, и мы потихоньку начали уже тренироваться там. Я считаю, что эти корты будут самыми лучшими в Сухуме", - отметила тренер.  

Говоря о селекционной работе в большом теннисе, тренер сказала, что с этим дела обстоят плохо.  

"Нашим детям надо постоянно выезжать, а эти все переезды связаны с финансами, которые лежат на плечах родителей. Если есть возможности, то ребенок может "выстрелить", - заключила Магакян.           

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