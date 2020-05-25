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© Foto / из личного архива Анатолия Альштейн

Вирусолог: испытание вакцины от COVID-19 ее создателями на себе – нормальное явление

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (674)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200525/1030200689/-Virusolog-ispytanie-vaktsiny-ot-COVID-19-ee-sozdatelyami-na-sebe--normalnoe-yavlenie.html

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в эфире радио Sputnik рассказал, как проходит испытание вакцины от COVID-19.

Радио
Вирусолог: испытание вакцины от COVID-19 ее создателями на себе – нормальное явление

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил директор центра академик РАН Александр Гинцбург в интервью "Интерфаксу".

Как отметил в эфире радио Sputnik вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, испытание вакцины разработчиками на себе – это этический обычай.

"Вакцину разрабатывают и значительная часть разработки уже закончена, она испытана на животных. То, что создатели вакцины испытали ее на себе – это достаточно нормальное явление. Никаких особых отрицательных последствий ожидать не приходится. Испытание вакцины на себе ее создателями никакими регламентами не предусматривается, это просто этический обычай. Вакцина хорошо испытана на животных, кроме того, теоретические соображения позволяют считать, что она будет безопасной. После этого какой-то человек должен быть первым, кто получит вакцину. Обычно это всегда создатели вакцины, это нормальное явление с точки зрения научной этики. Создание новой вакцины – довольно редкое событие в медицине... Оценка рисков зависит от опыта применения от опыта применения такого рода вакцин на людях и от результатов испытания на животных. Знания о вакцинах такого типа, данные, которые были получены, позволили разработчикам с минимальным риском провести эти испытания", - рассказал ученый.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (674)


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