Делба о возвращении учащихся к занятиям: понимают всю ответственность, лежащую на них

Выпускники школ и студенты средних специальных и высших учебных заведений приступили к учебе со 2 июня для подготовки к экзаменам.
По мнению директора сухумской школы №1 Нонны Делба, длительный перерыв в занятиях отражается на учениках не лучшим образом.
"Нет никакой связи с педагогом. Да, они общались по телефону, получали задания, но учебный процесс есть учебный процесс. Иногда было, что дети после выходных дней в понедельник уже приходили другими. Все сказывается. Но дети, думаю, очень скучали по школе, по занятиям. Сегодня они сидят и понимают всю ответственность, которая на них сейчас лежит. За две недели они должны наверстать все, что было упущено, исправить кое-где свои оценки. Думаю, что наши выпускники готовились, не сидели сложа руки", - сказала Нонна Делба.
Президент Абхазии Аслан Бжания 29 мая подписал распоряжение о продлении ограничительных мер по защите населения от коронавируса до 15 июня. Однако, по просьбе министра просвещения Абхазии, было разрешено выпускникам школ и студентам средних специальных и высших учебных заведений выйти на учебу со 2 июня для подготовки к экзаменам.
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