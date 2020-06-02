Делба о возвращении учащихся к занятиям: понимают всю ответственность, лежащую на них

Выпускники школ, училищ и вузов приступили к занятиям. О том, как длительный перерыв в учебном процессе отражается на учащихся, в интервью Sputnik Абхазия рассказал директор сухумской средней школы №1 Нонна Делба.

Радио Делба о возвращении учащихся к занятиям: понимают всю ответственность, лежащую на них

Выпускники школ и студенты средних специальных и высших учебных заведений приступили к учебе со 2 июня для подготовки к экзаменам.

По мнению директора сухумской школы №1 Нонны Делба, длительный перерыв в занятиях отражается на учениках не лучшим образом.

"Нет никакой связи с педагогом. Да, они общались по телефону, получали задания, но учебный процесс есть учебный процесс. Иногда было, что дети после выходных дней в понедельник уже приходили другими. Все сказывается. Но дети, думаю, очень скучали по школе, по занятиям. Сегодня они сидят и понимают всю ответственность, которая на них сейчас лежит. За две недели они должны наверстать все, что было упущено, исправить кое-где свои оценки. Думаю, что наши выпускники готовились, не сидели сложа руки", - сказала Нонна Делба.

Президент Абхазии Аслан Бжания 29 мая подписал распоряжение о продлении ограничительных мер по защите населения от коронавируса до 15 июня. Однако, по просьбе министра просвещения Абхазии, было разрешено выпускникам школ и студентам средних специальных и высших учебных заведений выйти на учебу со 2 июня для подготовки к экзаменам.

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