Такие обстоятельства: Бжания о необходимости принятия закона об обороте оружия

Бывший депутат Парламента Абхазии Ахра Бжания в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как прошлый созыв Народного Собрания работал над законопроектом об обороте оружия и насколько этот документ необходим сейчас.

Радио Такие обстоятельства: Бжания о необходимости принятия закона об обороте оружия

В 2017 году в Парламенте Абхазии приняли в первом чтении законопроект об обороте оружия. Тема незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия часто всплывает в сводках МВД республики. Насколько актуален для Абхазии закон об оружии, что он должен регулировать и есть ли связь между наличием оружия у населения и частотой преступлений, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал один из разработчиков законопроекта, бывший депутат Парламента Ахра Бжания.

"Закон должен был регулировать не только наличие оружия у гражданских лиц, но и у резервистов, оборот оружия, оставшегося у людей после войны. Тогда мы предложили модель по аналогии с получением водительского удостоверения. Также надо было пройти определенные курсы…", - рассказал Бжания.

Работу над законопроектом об обороте оружия по регламенту Парламента должен был продолжить новый состав законодательного органа, но вопрос остается открытым до сих пор.

Подробности в эфире радио Sputnik Абхазия и в аудиофайле.

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