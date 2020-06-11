Такие обстоятельства: Шалашаа о разработках Института экономики и права

Директор Института экономики и права Академии наук Абхазии, доктор экономических наук Заур Шалашава в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал об антикризисных проектах, разрабатываемых в научном учреждении.

Радио Такие обстоятельства: Шалашава о разработках Института экономики и права

В беседе на радио Sputnik Шалашаа рассказал, какова картина экономической ситуации, которую переживает сегодня Абхазия, в разработках ученых, на что делают акцент эксперты, а также о совместных проектах с российским научным сообществом.

"В президиуме Академии наук был разработан и утвержден план научно-исследовательских работ. Исследования мы не прерывали даже во время карантина, работали онлайн. С нашим институтом сотрудничают российские ученые из Ставропольского федерального университета и других вузов Северного Кавказа. Разработана программа по антикризисному управлению в Республике Абхазия, в которой отображается не только то, что возникло сегодня. Над этой темой мы работаем уже второй год, в конце года сдаем. В программе отражается, каким образом государство, предприниматели и региональные органы должны противостоять любым кризисным явлениям, в том числе и той ситуации, которая возникла сегодня. Для стабильной экономики недопущение кризиса – это одно, а когда экономика уже находится в кризисе, и возникают еще непредвиденные ситуации, надо предпринимать более радикальные меры, которые мы и заложили в нашу программу. Программа будет представлена в Администрацию президента, в правительство и Парламент. Меры, о которых идет речь, разработаны и апробированы во многих странах мира. Основной пункт – это мобилизация всех имеющихся в стране ресурсов… Самый главный вывод – в этих условиях государство и бизнес должны взаимодействовать более активно", - рассказал Шалашава.

Кроме того, в Институте разработана программа "Государственно-частное партнерство в условиях международного сотрудничества Абхазии и России", - сообщил ученый.

Заур Шалашаа также поделился своими оптимистичными прогнозами по дальнейшему поведению экономики республики, основываясь на данных, озвученных в Министерстве по налогам и сборам и Минэке.

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