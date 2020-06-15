Такие обстоятельства: Маландзия о летней практике студентов АГУ

Маландзия напомнил, что обычно после завершения летней экзаменационной сессии в вузе начинались летние практики.
"Формы этих практик на факультетах разные – есть учебные практики, есть преддипломные практики. Практики разноплановые, в зависимости от специальности… Каждая практика приносит интересные материалы. Ребята не только непосредственно осваивают свою профессию в практическом смысле, они еще и учатся анализировать материал, который собирают. Очень интересно присутствовать на итоговых конференциях, которые проходят после практик, потому что ребята здесь очень часто открываются. И, казалось бы, в теоретической части студент осваивает все скрипя, а на практике он открывается. Это подкрепляет их теоритические знания, а также у них возникают какие-то идеи, они начинают понимать, для чего им дают столько теории", - рассказал Виктор Маландзия.
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