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Виктор Маландзия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Такие обстоятельства: Маландзия о летней практике студентов АГУ

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (551)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200615/1030324339/Takie-obstoyatelstva-Malandziya-o-letney-praktike-studentov-AGU.html

О том, где готовы принять студентов Абхазского госуниверситета на летнюю практику и какие коррективы в этот процесс внесла пандемия коронавируса, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал первый проректор АГУ Виктор Маландзия.

Радио
Такие обстоятельства: Маландзия о летней практике студентов АГУ

Маландзия напомнил, что обычно после завершения летней экзаменационной сессии в вузе начинались летние практики.

"Формы этих практик на факультетах разные – есть учебные практики, есть преддипломные практики. Практики разноплановые, в зависимости от специальности… Каждая практика приносит интересные материалы. Ребята не только непосредственно осваивают свою профессию в практическом смысле, они еще и учатся анализировать материал, который собирают. Очень интересно присутствовать на итоговых конференциях, которые проходят после практик, потому что ребята здесь очень часто открываются. И, казалось бы, в теоретической части студент осваивает все скрипя, а на практике он открывается. Это подкрепляет их теоритические знания, а также у них возникают какие-то идеи, они начинают понимать, для чего им дают столько теории", - рассказал Виктор Маландзия.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (551)


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