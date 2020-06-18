Такие обстоятельства: архитектор Шаменкова о благоустройстве Сухума

О проектах по благоустройству Сухума в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала начальник управления архитектуры столичной администрации Светлана Шаменкова.

Радио Такие обстоятельства: архитектор Шаменкова о благоустройстве Сухума

Проект благоустройства набережной Сухума давно стоит на повестке дня управления архитектуры, и было даже проектное предложение о том, чтобы объявить национальным проектом благоустройство всех общественных зон с учетом маломобильных групп населения, сообщила Светлана Шаменкова.

"Сухум - курортный город, к нам приезжают разные люди – и отдыхающие с детьми, и маломобильные жители. Чтобы максимально благоустроить наши общественные зоны, был рассмотрен вопрос благоустройства набережной. Мы не меняем конфигурацию наших общественных зон, не меняем ширину тротуаров. Мы просто делаем их доступными", - рассказала Шаменкова.

Читайте также: