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© Foto / предоставлено Светланой Шаменкова

Такие обстоятельства: архитектор Шаменкова о благоустройстве Сухума

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200618/1030353854/Takie-obstoyatelstva-arkhitektor-Shamenkova-o-blagoustroystve-Sukhuma.html

О проектах по благоустройству Сухума в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала начальник управления архитектуры столичной администрации Светлана Шаменкова.

Радио
Такие обстоятельства: архитектор Шаменкова о благоустройстве Сухума

Проект благоустройства набережной Сухума давно стоит на повестке дня управления архитектуры, и было даже проектное предложение о том, чтобы объявить национальным проектом благоустройство всех общественных зон с учетом маломобильных групп населения, сообщила Светлана Шаменкова.

"Сухум - курортный город, к нам приезжают разные люди – и отдыхающие с детьми, и маломобильные жители. Чтобы максимально благоустроить наши общественные зоны, был рассмотрен вопрос благоустройства набережной. Мы не меняем конфигурацию наших общественных зон, не меняем ширину тротуаров. Мы просто делаем их доступными", - рассказала Шаменкова.

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