Мы все умрем: борщевик, тополь, амброзия - растения, которые нас убивают

Какой родственник укропа использует солнце как оружие? Чем опасна борьба с борщевиком? Почему сильнейший аллерген назвали в честь напитка богов? Чем тополиный пух опасен для машин? Что хищный цветок может сделать, оказавшись у вас дома?