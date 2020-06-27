Мы все умрем: борщевик, тополь, амброзия - растения, которые нас убивают

Какой родственник укропа использует солнце как оружие? Чем опасна борьба с борщевиком? Почему сильнейший аллерген назвали в честь напитка богов? Чем тополиный пух опасен для машин? Что хищный цветок может сделать, оказавшись у вас дома?
Мы все умрём. Борщевик, тополь, амброзия: растения, которые нас убивают
Яд – не единственный для растений способ бороться с человеком.
На эти и другие вопросы отвечает Кадрия Ибрагимова, кандидат биологических наук, доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального университета. Слушайте подкасты РИА Новости.