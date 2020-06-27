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Мы все умрем. Лечение рака с помощью редактирования генов

Мы все умрем: борщевик, тополь, амброзия - растения, которые нас убивают

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200627/1030411383/My-vse-umrem-borschevik-topol-ambroziya---rasteniya-kotorye-nas-ubivayut-.html

Какой родственник укропа использует солнце как оружие? Чем опасна борьба с борщевиком? Почему сильнейший аллерген назвали в честь напитка богов? Чем тополиный пух опасен для машин? Что хищный цветок может сделать, оказавшись у вас дома?

 

Радио
Мы все умрём. Борщевик, тополь, амброзия: растения, которые нас убивают

Яд – не единственный для растений способ бороться с человеком. 

 

На эти и другие вопросы отвечает Кадрия Ибрагимова, кандидат биологических наук, доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального университета.
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Подкасты РИА (349)


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