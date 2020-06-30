Такие обстоятельства: Ашуба о былой славе олимпийской спортбазы в Эшере

Заведующий спортивными сооружениями бывшей Центрально олимпийской базы СССР Анатолий Ашуба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как проходили подготовку именитые спортсмены в селе Эшера и почему некогда масштабное сооружение пришло в упадок.

Радио Такие обстоятельства: Ашуба о былой славе советской спортбазы в Эшере

этом году исполняется 40 лет летним Олимпийским играм, которые проходили в Москве. Многие спортсмены проходили подготовку к этой Олимпиаде на Центральной олимпийской базе СССР, расположенной в селе Эшера Сухумского района Абхазии.

Анатолий Ашуба с 1972 года работал на эшерской спортбазе, он заведовал спортивными сооружениями. По его воспоминаниям, это была одна из лучших баз.

"К нам приезжали все олимпийские сборные команды по всем видам спорта… База развивалась каждый день. Одних футбольных полей было пять. Были гимнастический зал, волейбольный, баскетбольный. Спортивные сооружения располагались на 63 с половиной гектарах. Одновременно там могли тренироваться более 300 человек. У нас занимались не только советские спортсмены, к нам приезжали и из Америки. Они с большим уважением здесь были. Потому что объекты все были рядом, море рядом. Но сегодня мы во что превратили эту базу? Не смогли ее сохранить", - сказал Анатолий Ашуба.

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