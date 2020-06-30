Горин: объемы туризма будут постепенно восстанавливаться до конца 2021 года

Российские туроператоры возлагают надежды на возобновление поездок в первую очередь со странами СНГ, что позволит восстановить пострадавшие от COVID-19 экономики стран на паритетных началах, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Радио Горин: объемы туротрасли будут постепенно восстанавливаться до конца 2021 года

Такое мнение собеседник Sputnik высказал в связи с тем, что международное воздушное сообщение все еще приостановлено, границы закрыты из-за пандемии коронавируса, при том, что самое важное для туризма сейчас ― снятие временных ограничений.

"Возможность потенциала развития туризма со странами СНГ позволит восстановить экономику на паритетных основах, здесь есть очень много плюсов — у нас нет языковых барьеров, в треть стран даже не нужен заграничный паспорт, и транспортная доступность тоже дает возможность делать бюджетные виды перевозок", ― говорит Горин.

Туристическая отрасль во всех странах мира сильнее всего пострадала в период пандемии коронавируса по сравнению с другими отраслями экономики, в связи с чем, например, в России принят комплекс мер по поддержке туристической отрасли, которыми ряд компаний уже воспользовались, отметил собеседник.

"Основное для восстановления экономики, конечно, нужно финансирование будущих туристических поездок путем субсидирования таких туров, а это могут быть субсидии для внутреннего и въездного туризма, Россия как раз в этом году неплохо внедряет систему электронной визы, которая будет действовать повсеместно, по всей России, произойдет это с 1 января 2021 года, это будет стимулировать въездной туризм", ― рассказал Горин.

Год непростой, кроме того, есть определенная инертность в принятии решений, туристическая отрасль уже три месяца не работает, добавил собеседник.

"Конечно, цифры в этом году будут значительно ниже, как минимум на 50% по количеству туристических поездок, но в туризме есть важный фактор ― это возвращение отложенного спроса, мы считаем, что до конца 2021 года объемы будут постепенно восстанавливаться", ― отметил Горин.

До начала пандемии статистика взаимных туристических поездок показывала рост в 30% между странами СНГ, и сейчас именно туризм может послужить драйвером восстановления экономик, резюмировал собеседник.

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