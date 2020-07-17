Хагба о работе посла доброй воли Абхазии: в любой сфере главное – человеческие отношения

Радио Хагба о работе посла доброй воли Абхазии: в любой сфере главное – человеческие отношения

Движение "Послы доброй воли Абхазии" объявило новый состав на пресс-конференции в Sputnik Абхазия в пятницу 17 июля. Новый состав "Послов доброй воли Абхазии" будет нести свою благотворительную миссию до 2023 года.

В новый состав движения "Послов доброй воли Абхазии" вошло 20 человек, 10 с абхазской и столько же с российской стороны.

От абхазской стороны в число послов вошли: глава администрации Сухума Беслан Эшба, министр иностранных дел Даур Кове, актер, заслуженный артист Абхазии Кесоу Хагба, певица Милена Барциц, поэт, главный редактор журнала "Алашара" Анатолий Лагулаа, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, поэтесса Гунда Сакания, предприниматель Аляс Гвазава, теннисистка Амина Аншба, сотрудник Администрации президента Артур Чакрян.

"Я с удовольствием согласился стать послом, думаю, что никто бы не отказался. Я уже лет 30 занимаюсь гуманитарными акциями. Занимаясь гуманитарными акциями, я понял, что если ты установил человеческие взаимоотношения и в политике, и в экономике, и в любой другой сфере, то нет ничего сильнее влияющего на решение проблемы. Мы, абхазы, всегда умели проводить застолья, угощали. Мы этим не кичимся, это реальность. Весь мир завидовал абхазам, когда Хрущев и Фидель Кастро три раза приезжали в Абхазию. Все гости Советского Союза приезжали в Дурипш. Это делал дважды Герой Соцтруда Гриша Адзынба. Они не делали это через деньги, через подарки. Они делали это как люди, личности. Они помогали Абхазии. Если эта культура будет продвигаться, мы сможем продвигать имидж Абхазии через сферу культуры, литературы, журналистики. Для меня главное – найти и воспитать будущих работников культуры. Я с удовольствием буду делать все, чем раньше занимался, в этом новом статусе", - отметил Кесоу Хагба.

Российскую сторону "Послов доброй воли Абхазии" представляют: уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель федерального агентства по делам молодежи России Александр Бугаев, руководитель федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов, народный артист России Николай Басков, певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, председатель молодежного парламента Госдумы Мария Воропаева, "Мисс Вселенная", телеведущая Оксана Федорова, меценат Константин Голощапов.

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