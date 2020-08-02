Гражданин и начальник: Барциц о рекомендациях Минтуризма Абхазии в связи с COVID-19

Об открытии абхазо-российской границы, о рекомендациях для туристов и местных граждан в связи с угрозой распространения коронавируса, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заминистра туризма страны Астамур Барциц.

Радио Гражданин и начальник: Барциц о рекомендациях Минтуризма Абхазии для туристов

1 августа были сняты все ограничения для пересечения Абхазо-российской границы. И уже за первые сутки через КПП "Псоу" прошло семь с половиной тысяч человек.

Об организации турсезона рассказал замминистра туризма республики Астамур Барциц.

"Минтуризма дало положительную оценку готовности объектов к турсезону в Абхазии. Чтобы оценка не исходила только с наших слов, недавно к нам приезжала рабочая группа Роспотребнадзора, совместно мы проинспектировали наши гостиницы и дома отдыха, туробъекты. Они дали нам положительную оценку. Исходя из этого, вся наша туристическая инфраструктура готова к приему и размещению туристов", - рассказал Барциц.

Он также отметил, что Минтуризма рекомендует всем въезжающим в Абхазию обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты.

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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

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