Кичба: пересмотрев подход к ритуалам в Абхазии, люди помогут врачам

Секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба на семинаре в Центре социально-экономических исследований, посвященном теме здравоохранения, отметила, как важно для граждан в условиях пандемии соблюдать меры предосторожности, тем самым помогая врачам.

Радио Кичба: пересмотрев ритуалы в Абхазии, люди помогут врачам

В Центре социально-экономических исследований в Сухуме обсудили новую фазу распространения коронавирусной инфекции в Абхазии, вызовы и возможные ответы, готовность отечественной медицины к борьбе с COVID-19.

Выступая на семинаре, секретарь Общественной палаты республики Гули Кичба отметила значимость сознательного подхода людей в вопросе недопущения распространения коронавируса в Абхазии.

"Правильно наши грамотные сограждане в соцсетях высказывают мнение, что мы должны пересмотреть наши ритуалы, которые не только экономически разоряют, но и подрывают наше здоровье. Мы иногда перебарщиваем с поминками и свадьбами. Если граждане серьезно подойдут к вопросу, то мы поможем нашим врачам, от которых зависит наша жизнь и здоровье. На кону стоит вопрос нашей малочисленной нации. Мы все вместе сейчас должны помочь друг другу, и прежде всего врачам", - подчеркнула Кичба.

22 июля стало известно о двух новых случаях заражения коронавирусом, оба случая - пациенты Сухумской городской клинической больницы и Республиканской больницы. К 29 июля был выявлен еще 31 заболевший COVID-19, один из пациентов с диагнозом скончался в Гудаутской больнице, причиной смерти стал обширный инфаркт миокарда.

Всего по данным оперштаба, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

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