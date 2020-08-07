Делба: пандемия никуда не делась и при всем желании не обойдет Абхазию

Саида Делба отметила, что медики делают все, чтобы сохранить население страны и минимизировать потери.
"Поэтому большая просьба соблюдать дистанцию в местах массового скопления людей, мыть руки, заниматься всем тем, что мы озвучивали на протяжении последних месяцев. Пандемия никуда не делась и, к сожалению, даже при всем желании обойти Абхазию стороной вряд ли получится, когда у нас уже 40 человек лежат в госпитале. Пожалейте наших докторов, соблюдайте те рекомендации, которые постоянно озвучивает наша санитарно-эпидемиологическая служба. Чем меньше контактов, тем меньше вероятности заболеть ковидом", - отметила Саида Делба.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 114 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.
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