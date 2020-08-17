Такие обстоятельства: Ампар о бронировании на осень в Абхазии

Насколько активно отельеры получают заявки на отдых в осеннее время от потенциальных туристов и насколько объекты туриндустрии готовы к безопасному от COVID-19 приему гостей, в эфире радио Sputnik рассказала член гильдии отельеров Абхазии Илона Ампар.

Радио Такие обстоятельства: Ампар о бронировании на осень в Абхазии

Гагра, Цандрыпш, Сухум, Новый Афон и Алахадзы составили пятерку популярных недорогих курортов Абхазии в бархатный сезон, сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Туристы устали от того, что происходит во всем мире и планируют повторить свой отдых в Абхазии осенью и даже на Новый год, отметила отельер Ампар в эфире радио Sputnik.

"У нас на осень будет загрузка хорошая - это факт, людей, у которых есть деньги, их держат лишь закрытые границы, то есть если ничего не изменится, то наши туристы охотно интересуется нашими планами на Новый год. Пока это спрос, но он немаленький. Из наблюдений могу сказать, что туристы охотно планируют свой отдых на осень и зиму. Заполняется только хороший сегмент, частный сектор пустой, люди не совсем понимают, можно ли им ехать сюда, нужна ли COVID-справка. Для того чтобы этот спрос на Абхазию не падал, а рос, нужно информировать туристов. Турист должен понимать, что с ним будет, если он приедет на отдых в Абхазию", - отметила Ампар.

Говоря о соблюдении мер безопасности от COVID-19, отельер сказала, что туристы адекватно воспринимают все правила.

"В наших отелях соблюдается все нормы, рекомендованные Минтуризмом Абхазии. Я несу ответственность за своих гостей и персонал, и туристами это воспринимается адекватно, поскольку они на нашем примере видят, насколько соблюдение правил безопасности важно для нас, для нашего здоровья. Здесь все зависит от того, как ты сам к этому относишься, если ты стоишь в маске, если ты измеряешь своим сотрудникам температуру, если ты сам все обрабатываешь, то и они адекватно к этому относятся", - отметила Ампар.

Читайте также: