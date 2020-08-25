Пилия о приеме детей абхазов в неабхазские школы: нужный приказ появился на зыбкой почве

Политолог, доцент кафедры политологии и социологии Абхазского государственного университета Далила Пилия в эфире радио Sputnik оценила ситуацию с принятием и отменой приказа о запрете поступления детей абхазской национальности в неабхазские школы.

Радио Пилия о приеме детей абхазов в неабхазские школы: нужный приказ появился на зыбкой почве

23 августа стало известно о приказа министра просвещения и языковой политики Абхазии Инала Габлия, согласно которому этнические абхазы могут быть приняты только в абхазские школы республики. Днем позже появилась информация о том, что этот приказ противоречит конституционным правам граждан республики, поэтому он будет отменен. Об этом сообщило агентство "Апсныпресс" со ссылкой на заявление премьер-министра Александра Анкваб.

Своим мнением о том, насколько необходимы и обоснованы данные решения, в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась политолог, доцент кафедры политологии и социологии Абхазского государственного университета Далила Пилия.

"С одной стороны, я очень рада, что этот приказ появился, но с другой стороны, очень жаль, что приказ появляется совершенно неподготовленным. Чтобы все абхазы перешли на обучение в абхазские школы, нужна определенная подготовка, очень существенная. Начиная с детского сада, обучение детей должно строиться по принципу включения в язык. Если ребенок пройдет эту систему, то в 1 класс он придет, прекрасно зная родной язык. Сохранение языка зависит от того, насколько мы погружены в язык.

Но для того, чтобы мы перешли к этой системе образования, мы должны быть подготовленными. Прежде всего, это кадры, начиная от детских садов, заканчивая университетами. Прежде чем перейти к реализации этого приказа, необходимо, чтобы вся система образования 24 часа в сутки убийственно работала, чтобы прийти к реализации этого приказа. Мы должны повысить уровень подготовки преподавателей… Очень зыбкий приказ появился, к моему большому сожалению, на почве, где очень зыбкая основа", - отметила Далила Пилия.

Читайте также: