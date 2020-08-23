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Приказ Минпросвещения: этнических абхазов будут принимать только в абхазские школы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200823/1030805355/Ukaz-Minprosvescheniya-etnicheskie-abkhazy-budut-obuchatsya-tolko-v-abkhazskikh-shkolakh.html

Дети других национальностей могут обучаться в любых школах республики, в том числе и абхазских. Ограничения касаются только этнических абхазов. 

СУХУМ, 23 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия издал приказ, согласно которому этнические абхазы могут быть приняты только в абхазские школы республики, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе ведомства.

В приказе говорится, что прием абхазских детей в не абхазские школы приостанавливается с 20 августа 2020 года. 

В пресс-службе Минпроса пояснили, что этот приказ был мотивирован двумя целями:

  • поднять статус и уровень абхазского языка,
  • в период распространения коронавирусной инфекции разгрузить русские школы.

"Согласно предписаниям главного санитарного врача, в классах количество учеников не должно превышать больше 20 человек. А как мы знаем, в городах переполнены особенно русские школы. Там, где в школах должно быть не больше 600 детей, у нас обучаются 1000-1200 детей. Поэтому мы хотим разгрузить школы", - пояснили в пресс-службе.

В Министерстве просвещения добавили, что есть районы, в которых нет абхазских школ. Один из таких - Гулрыпшский. В таком случае абхазские дети могут выбрать только абхазский сектор для обучения. 

Учебный процесс во всех образовательных учреждениях Абхазии планируют начать с 1 сентября. 

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