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Такие обстоятельства: уролог Смыр о работе в CОVID-центре в Гудауте

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200908/1030888276/Takie-obstoyatelstva-urolog-Smyr-o-rabote-v-COVID-tsentre-v-Gudaute.html

Врач-уролог Республиканской больницы Давид Смыр решил пойти работать в гудаутский CОVID-центр. О том, какой опыт он получил за время работы и как удается справляться с нагрузкой, врач рассказал в эфире радио Sputnik.

Радио
Такие обстоятельства: уролог Смыр о работе в CОVID-центре в Гудауте

В гудаутском CОVID-госпитале продолжают работать бригады медиков из разных медучреждений республики. В течение недели они оказывают помощь пациентам, а после смены уходят на двухнедельный карантин.

"Когда встал вопрос кадрового обеспечения гудаутского CОVID-центра, я долго не думал и решил приехать сюда. Работаем в режиме нон-стоп. День начинается в шесть утра, сменяем друг друга на посту. При появлении малейшей возможности пытаемся отдохнуть, но на себя времени нет, все время с пациентами", - сказал Смыр.  

Говоря об опыте работы в CОVID-госпитале, врач отметил, что работа такого рода будет полезна каждому врачу. Тяжело, но, когда ты осознаешь, что трудишься на благо своего народа и слышишь благодарность пациентов, забываешь о трудностях и бессонных ночах, сказал Смыр.  

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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