Такие обстоятельства: уролог Смыр о работе в CОVID-центре в Гудауте

В гудаутском CОVID-госпитале продолжают работать бригады медиков из разных медучреждений республики. В течение недели они оказывают помощь пациентам, а после смены уходят на двухнедельный карантин.
"Когда встал вопрос кадрового обеспечения гудаутского CОVID-центра, я долго не думал и решил приехать сюда. Работаем в режиме нон-стоп. День начинается в шесть утра, сменяем друг друга на посту. При появлении малейшей возможности пытаемся отдохнуть, но на себя времени нет, все время с пациентами", - сказал Смыр.
Говоря об опыте работы в CОVID-госпитале, врач отметил, что работа такого рода будет полезна каждому врачу. Тяжело, но, когда ты осознаешь, что трудишься на благо своего народа и слышишь благодарность пациентов, забываешь о трудностях и бессонных ночах, сказал Смыр.
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