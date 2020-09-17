Цушба: для борьбы с теневой экономикой в Абхазии нужна целевая программа

Проблема теневой экономики актуальна не только для Абхазии, многие страны мира не являются исключением, отметила в эфире радио Sputnik Абхазия экономист, сотрудник автономной некоммерческой организации "Центр социально-экономических исследований" Амра Цушба.

Радио Такие обстоятельства: Цушба о борьбе с теневой экономикой

Уровень теневой экономики – это своеобразный маркер, который отражает финансовое, социальное здоровье общества в целом и функционирование государства. Согласно данным МВФ за 2018 год уровень теневой экономики, например, в России, составлял 38 процентов, в Грузии – 65 процентов, в Азербайджане – 52 процента. В странах Европы этот показатель намного ниже. Например, в Германии этот показатель 12 процентов, во Франции – 14, в Великобритании - около 12 процентов. Такую информацию в эфире радио Sputnik Абхазия озвучила экономист, сотрудник автономной некоммерческой организации "Центр социально-экономических исследований" Амра Цушба.

"По экспертным оценкам ЦСЭИ, этот показатель был рассчитан итальянским метолом и составил около 50-55 процентов ВВП. Эти расчеты проводились в 2014 году и, к сожалению, после этого не было возможности рассчитать данный показатель. Но по косвенным оценкам мы можем судить о его нарастании. Избежать теневой экономики в послевоенное время было очень сложно, так как именно этот вектор экономики обеспечивал население средствами для существования, люди тем самым выживали и тем самым в обществе снижалась социальная напряженность. Но в последующие годы теневая экономика очень сильно влияет на выполнение государством своих функций в полной мере", - рассказала Амра Цушба.

По словам экономиста, основные черты теневой экономики в Абхазии – это сокрытие доходов, челночная торговля, двойная бухгалтерия, скрытая занятость, коррупция и вывод капитала за рубеж. Цушба считает, что необходимо выработать политику в отношении теневой экономики на основе целевой программы, которая будет содержать в себе основные принципы легализации теневого сектора и механизмы противодействия этому явлению.

"Этими признаками должны стать благоприятные изменения для предпринимателей в области налоговой политики в сторону их упрощения. Одним из условия является формирование положительного имиджа предпринимателя и чиновника в глазах общества. Коррупция – серьезная проблема в нашей стране… ", - отметила Цушба.

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