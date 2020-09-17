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Академик РАН: вакцинированный от COVID-19 абсолютно безопасен

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (817)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200917/1030955872/Akademik-RAN-vaktsinirovannyy-ot-COVID-19-absolyutno-bezopasen-.html

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, насколько вакцинированные граждане безопасны для окружающих.

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Акажемик РАН: вакцинированный от COVID-19 абсолютно безопасен

Вакцинированный от коронавируса человек абсолютно безопасен для окружающих, заявил академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в эфире радио Sputnik.
Массовую вакцинацию населения в России планируют начать в октябре. С 1 января 2021 года российский препарат поступит в широкий доступ.

"В тех вакцинах, которые сейчас у всех на слуху, нет живого вируса. В некоторых вакцинах еще используется ослабленный живой вирус, но, по-моему, таких вакцин от коронавируса нет. Поэтому вакцинированный абсолютно безопасен", – заявил Покровский.

О регистрации в России первой вакцины от коронавируса "Спутник V" сообщил 11 августа президент России Владимир Путин. По его словам, Россия стала первой страной, зарегистрировавшей препарат против COVID-19, а сама вакцина работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Организация призвала государства присоединиться к активной борьбе с инфекцией.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (817)

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