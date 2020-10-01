Отырба о врачах Гудаутского COVID-центра: бывали случаи, медики теряли сознание

И. о. заведующей инфекционным отделением Гудаутской районной больницы Ангелина Отырба в эфире Sputnik рассказала о нагрузке на медперсонал в связи с увеличением количества пациентов больницы и о том, насколько важно поощрять труд.

Радио Отырба о медработниках гудаутского COVID-центра: теряют сознание, выходят, но возвращаются

Президент Абхазии Аслан Бжания вручил награды и благодарственные письма абхазским врачам. Одна из них – и.о. заведующей инфекционным отделением Гудаутской районной больницы Ангелина Отырба.

"Конечно, приятно, что оценена работа врачей, который в последние пять-шесть месяцев работают в авральном режиме. Очень много врачей, которые заслуживают внимание и благодарность со стороны государства", – сказала Отырба в эфире радио.

По словам врача, с каждым днем увеличивается количество пациентов Гудаутской больницы, что ложится нагрузкой на врачей.

"Сотрудники госпиталя работают через "не могу", увеличивается заболеваемость среди работников, это не только в госпитале, но и по республике, естественно возможности истощаются. Народ должен понимать, что нужно оберегать себя от заражения, это необходимо им самим в первую очередь, учитывая и тот факт, что растет количество больных среди старшего поколения, у которых очень много своих хронических заболеваний, которые усугубляет и без того их состояние. Нам надо серьезно отнестись к этой проблеме", – отметила Отырба.

Отырба надеется, что поощрение медработников гудаутской больницы станет стимулом для других для работы в COVID-центре.

"Сотрудники по красной работают в сменном режиме постоянно. Заходят, производят осмотр пациентов, производят все манипуляции. Они в красной зоне находятся минимум три часа, бывает, что и четыре, и пять. Все зависит от того, кто сколько выдерживает. Учитывая, что днем жарко, естественно, тяжело, когда ты в противовирусном костюме, в маске, в респираторе, дышать трудно. Были и такие случаи, что медики теряли сознание. Это необычные условия работы для медработников. Поощрение медперсонала - стимул для привлечения работников, мы думаем, что если медики будут знать, что их труд будет вознаграждаться достойно, то это положительно скажется на нашей работе", - сказала Отырба.

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