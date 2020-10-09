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Фельдман о консультациях Еревана и Баку: Россия всеми силами старается сдержать эскалацию

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201009/1031077561/Feldman-o-konsultatsiyakh-Erevana-i-Baku-Rossiya-vsemi-silami-staraetsya-sderzhat-eskalatsiyu.html

Кандидат политических наук, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Павел Фельдман прокомментировал сообщение о том, что Азербайджан и Армения подтвердили свое участие в консультациях в Москве.

Азербайджан и Армения подтвердили участие в консультациях в Москве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

О том, что российский лидер Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана на переговоры, стало известно накануне.

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Фельдман о консультациях Еревана и Баку: Россия всеми силами старается сдержать эскалацию

"Если кто-то может выступить в этой ситуации в качестве миротворца, то только Москва, и только Владимир Путин, чей авторитет на постсоветском пространстве способен эти две партнерские для России страны посадить за стол переговоров. Мы в очередной раз увидели беспомощность международных институций, переговорных групп на примере Минска, которая работает сейчас не более успешно, чем нормандский формат. Зарубежные партнеры, США, европейские страны, такое ощущение, что просто взяли курс на то, чтоб этот конфликт не замечать. Получается такая четверка – две конфликтующие стороны и Россия-Турция, которые находятся за рамками конфликта", – отметил Фельдман.   

По мнению эксперта, официальных вооруженных сил ни России, ни Турции там нет, но как за рамками конфликта эти страны влияют, уже другой вопрос.

"Турция гораздо больше активна, и в отличие от России в конфликте выполняет функцию провокатора, который ускоряет эскалацию, а Россия, наоборот, старается всеми силами этот процесс сдержать", – отметил Фельдман.  

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