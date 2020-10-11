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Такие обстоятельства: Авидзба о службе в вооруженных силах Абхазии

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201011/1031085926/Takie-obstoyatelstva-Avidzba-o-sluzhbe-v-vooruzhennykh-silakh-Abkhazii-.html

Заместитель министра обороны Абхазии Нодар Авидзба в день Вооруженных сил республики в эфире радио Sputnik рассказал о том, как проходит служба в военных силах страны в условиях пандемии, и какое значение имеет для него военная форма.

Председатель президиума Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба 11 октября 1992 года подписал Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата официально считается днем создания Вооруженных сил Абхазии — днем рождения абхазской армии.

Радио
Такие обстоятельства: Авидзба о службе в вооруженных силах Абхазии

"Профессия военного – одна из самых благородных, служба в вооруженных силах минобороны – благородное дело. Служение своей родине, своему отечеству, именно эти призывы, повлекли меня на принятие решения служить Абхазии столько лет, вникнуть в суть военной службы, изучая военную науку и принимая правильные решения, в направлении строительства вооруженных сил республики. Для всех военнослужащих Минобороны – честь носить мундир, и так же мы стараемся воспитывать молодежь, которая прибывает на срочную службу. Все воспитаны в духе патриотизма и любви к родине", – отметил Авидзба.        

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.


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