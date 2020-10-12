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Даур Тугуш
© Sputnik / Томас Тхайцук

Такие обстоятельства: Тугуш о проблеме реализации абхазского меда

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201012/1031078492/Takie-obstoyatelstva-Tugush-o-probleme-realizatsii-abkhazskogo-meda.html

О проблеме реализации абхазского меда как внутри страны, так и за ее пределами, и о том, есть ли выход из ситуации, в эфире радио Sputnik рассказал директор "Абхазмед" Даур Тугуш.

Президент Абхазии Аслан Бжания посетил республиканские унитарное предприятие Министерства сельского хозяйства "Абхазмед" в селе Кындыг Очамчырского района.

Радио
Такие обстоятельства: Тугуш о проблеме реализации абхазского меда

"Спрос на абхазский мед упал после того, как начались антироссийские санкции, до этого приезжали предприниматели и закупали мед, и мы сами могли отправлять свою продукцию. Сейчас этого нет. Более того, упала цена на мед, мед не на полке с хлебом и мясом, он стоит гораздо ниже, если даже кто-то его купит, он смотрит на цену. Наш мед в России окажется гораздо дороже местного. Конечно, наш мед всегда превосходил своим качеством, но на это сейчас мало кто обращает внимание", - сказал Тугуш.

Даур Тугуш
© Sputnik / Томас Тхайцук
Такие обстоятельства: Тугуш об уникальности абхазских пчел
   

По словам директора "Абхазмеда" из-за пандемии вопрос реализации "фасовочного" меда внутри страны тоже пока не решен.

"С того времени, как было принято решение о строительстве завода, прошло очень много времени, произошли большие изменения, тогда мы не предвидели всего того, с чем столкнулись сегодня. Однако безвыходных ситуаций не бывает, мы все вместе - и государство, и наше предприятие - занимаемся решением вопроса, надеюсь, к какому-то результату мы придем", - сказал Тугуш.  

РУП "Абхазмед" было построено в селе Кындыг на средства Комплексного плана социально-экономического развития в 2016 году и принято на баланс Минсельхоза в 2019 году. Стоимость завода с учетом оборудования составляет 41 миллион рублей. Завод оснащен специальным оборудованием, полуавтоматической линией для фасовки, помещением для проведения лабораторных исследований и хранения фасованной продукции. 

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