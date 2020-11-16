17:04 16 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.92
  • EUR91.17
Поиск
© Sputnik

Такие обстоятельства: Бейя о программе реформ "Будущее Абхазии"

Радио
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/1b/1031171750.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201116/1031292637/Takie-obstoyatelstva-Beyya-o-programme-reform-Buduschee-Abkhazii.html

Победитель конкурса "Гордость Абхазии" Саид Бейя рассказал в эфире радио Sputnik о стратегической программе реформ "Будущее Абхазии", которую он недавно презентовал.

Победитель конкурса "Гордость Абхазии" Саид Бейя представил стратегическую программу реформ "Будущее Абхазии", которая была разработана финалистами конкурса "Гордость Абхазии" при поддержке Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России. Разработку программы координировал Саид Бейя. Презентация состоялась в формате видеообращения.

Основные задачи программы "Будущее Абхазии" - реформы, прозрачность власти и повышение роли профессиональной молодежи в принятии решений.

В рамках программы разработан комплекс конкретных мер, способных активизировать социально-экономическое, общественное развитие Абхазии, стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.

Радио
Такие обстоятельства: Бейя о программе реформ "Будущее Абхазии"

"Кто-то скажет, что ничего нового, мы не открыли Америку. Здесь представлены идеи, о которых говорят на протяжении более 10 лет, но при этом данные идеи носили декларативный характер и не были реализованы. Данная программа же включает в себя большей частью идеи ребят, которые принимали участие в конкурсе "Гордость Абхазии", представляли свои проекты. Мы все это скомпоновали в единую большую программу реформ своего видения развития нашей страны. Мы предлагаем приступить от слов к делу", - сказал Бейя в эфире радио Sputnik.

При этом он отметил, что какие-то проекты уже запущены. Это проект электронного пособия  развития абхазского языка Абзагуа Цвижба, антикоррупционная платформа Александра Ачба о госрасходах, этот проект будет представлен в начале следующего года.

Подробности в аудиофайле.

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
"Меня радует то, что не огорчает": каким был Армен Джигарханян
В Степанакерте идет ремонт дороги и восстанавливается мирная жизнь
График веерных отключений в Абхазии
График отключений электричества в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться