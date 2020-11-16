Такие обстоятельства: Бейя о программе реформ "Будущее Абхазии"

Победитель конкурса "Гордость Абхазии" Саид Бейя представил стратегическую программу реформ "Будущее Абхазии", которая была разработана финалистами конкурса "Гордость Абхазии" при поддержке Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России. Разработку программы координировал Саид Бейя. Презентация состоялась в формате видеообращения.

Основные задачи программы "Будущее Абхазии" - реформы, прозрачность власти и повышение роли профессиональной молодежи в принятии решений.

В рамках программы разработан комплекс конкретных мер, способных активизировать социально-экономическое, общественное развитие Абхазии, стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.

Радио Такие обстоятельства: Бейя о программе реформ "Будущее Абхазии"

"Кто-то скажет, что ничего нового, мы не открыли Америку. Здесь представлены идеи, о которых говорят на протяжении более 10 лет, но при этом данные идеи носили декларативный характер и не были реализованы. Данная программа же включает в себя большей частью идеи ребят, которые принимали участие в конкурсе "Гордость Абхазии", представляли свои проекты. Мы все это скомпоновали в единую большую программу реформ своего видения развития нашей страны. Мы предлагаем приступить от слов к делу", - сказал Бейя в эфире радио Sputnik.

При этом он отметил, что какие-то проекты уже запущены. Это проект электронного пособия развития абхазского языка Абзагуа Цвижба, антикоррупционная платформа Александра Ачба о госрасходах, этот проект будет представлен в начале следующего года.

Подробности в аудиофайле.