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Алексей Зубец

Экономист: прогнозы падения курса доллара оправдаются

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201119/1031310043/Ekonomist-prognozy-padeniya-kursa-dollara-opravdayutsya.html

Какие факторы приведут к спаду курса доллара в эфире радио Sputnik рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.

 

Радио
Экономист: прогнозы падения курса доллара оправдаются

У доллара есть сразу несколько факторов снижения по отношению к евро, и за последнее время такое снижение уже наблюдалось, сказал радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

 

Курс доллара в 2021 году может упасть на двадцать процентов, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение и помогут восстановить мировую торговлю и экономический рост. Так считают аналитики финансовой корпорации Citigroup, мнение которых приводит агентство Bloomberg. Другим фактором, способным повлиять на курс американской валюты, эксперты называют мягкую политику Федеральной резервной системы США.

"Среди прочего фактором, который будет давить в ближайшее время на доллар, является неопределенность на выборах (президента в США), где до сих пор не подсчитаны голоса. Еще доллар находится под давлением из-за вакцин, появление которых может оживить мировую экономику, а также из-за очень серьезной эмиссии (в США) и стимулов, которые уже предложены на много триллионов долларов. Кто бы ни пришел к власти в Америке ‒ Байден или Трамп ‒ он будет продолжать политику стимулирования американской экономики за счет заливания туда денег", - отметил Зубец.

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