Такие обстоятельства: Дамения о программе общего пространства Абхазии с Россией

Программа формирования общего социально-экономического пространства между Россией и Абхазией, утвержденная по итогам встречи президентов двух стран Аслана Бжания и Владимира Путина, включает в себя 45 пунктов. Директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамения поделился своим мнением о документе.

Радио Такие обстоятельства: Дамения о программе формирования общего пространства с Россией

"В свое время я ознакомился с проектом программы. Мы написали на него свой достаточно критичный отзыв, потому что в нем было достаточно пунктов, которые были составлены не совсем корректно и не выдерживали никакой критики. Новый документ существенно отличается от предыдущего. Он отвечает нормам права, нормам межгосударственных взаимоотношений, нормам договора, на основе которого и в порядке реализации которого составлена эта программа. Эта программа будет действовать предстоящие два-три года. Сегодня пока трудно судить, как она будет выполняться и во что выльется в конечном итоге. Но сделан хороший шаг в плане того, чтобы взаимоотношения Абхазии и России развивались в русле правовых норм", - отметил Дамения.

Подробности беседы слушайте в аудиофайле.

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