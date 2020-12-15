Военный эксперт о событиях в карабахских селах: сознательная провокация

Российский военный эксперт предполагает, что провокации подобной той, что была в двух селах Гадрутского района Карабаха, могут повториться.

Радио Военный эксперт о событиях в карабахских селах: сознательная провокация

Произошедшее 11 и 12 декабря в карабахских селах Хцаберд и Хин Тахер было сознательной провокацией. Об этом в эфире Sputnik Армения заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По его словам, за провокацией могли стоять те силы и страны, которым невыгодно присутствие российских миротворцев в зоне конфликта. В первую очередь это Турция и стоящая за ней Великобритания.

"Была некая попытка показать, что миротворцы не в состоянии контролировать ситуацию. Но это оказалось не так. Российские военные вместе с армянскими коллегами очень быстро локализовали конфликт. Думаю, что подобного рода провокации продолжатся и дальше, так как задачи авторов провокаций – показать что российский контингент не справляется с задачами", - сказал он.

Два села Гадрутского района Арцаха оставались под армянским контролем, превратившись в эксклав, поскольку весь остальной район занят азербайджанцами. Однако азербайджанские ВС инициировали наступление, в результате чего произошли бои. У армянской стороны шестеро раненых, со стороны противника, по данным МО Армении, есть погибшие и раненые. Позже стало известно, что российские военные включили эти села в состав зоны миротворческой операции.

Со слов Леонкова, любой, кто попытается нагнетать обстановку в будущем, должен помнить, что за миротворцами в Карабахе стоят российская армия и флот, и события августа 2008 года (имеется в виду война в Южной Осетии – ред.) в том сценарии, в котором они развивались, больше не повторятся.

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