Сакания о восстановлении чайной плантации в Дурипше: работаем на перспективу

Житель Дурипша Мадин Сакания рассказал в эфире радио Sputnik о том, как его семья пытается возродить заброшенное чайное хозяйство в селе.

Радио Сакания о восстановлении чайной плантации в Дурипше : работаем на перспективу

Международный день чая любители этого напитка отмечают 15 декабря. Впервые идея об учреждении Международного дня чая возникла в 2004 году на Всемирном общественном форуме в Мумбае (Индия). Затем обсуждение продолжилось на заседании Центра по образованию и общению в Порту-Алегри (Бразилия). В 2005 году было принято решение отмечать это праздник. Он учрежден для того, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к проблемам производства и сбыта чая, к положению работников чайного дела, а также показать, насколько полезен и вкусен чай.

В советские годы в Абхазии чай производили в промышленных масштабах. В настоящее время отрасль находится в упадке, плантации местами заросли, а где-то уничтожены.

Семья Мадина Сакания в селе Дурипш пытается наладить производство чая и выйти на рынок сбыта.

"Производство сейчас налаживается в селе Дурипш, идет процесс восстановления плантации. Это трудоемкий процесс, в основном все делается вручную, борьба с сорняками, обрезка чайных кустов. В селе Дурипш своими руками отстроили небольшой цех. У дяди моего лежит душа к чаю, он объездил много стран, где производят эту культуру и решил возродить у нас. Учитывая ту базу, которая была у нас в советское время, приложив некоторые усилия можно реанимировать плантации. Затем можно реализовать продукцию не только внутри страны, но и за ее пределами. Чайная культура это отдельная тема разговора, она у нас была, обидно, что сейчас в упадке", - отметил Сакания.

По его словам, они неоднократно проверяли качество выращенного чая за пределами страны, и отзывы всегда были положительные.

"Если восстановить чайные плантации, повысить производство и наладить рынки сбыта, то, думаю, наш чай будет востребован не меньше чем китайский или индийский. Это, конечно, трудоемкий процесс и дело не одного года. Мы работаем на перспективу, пока не думаем об окупаемости. Планируем на будущий год наладить производство и поставить на поток, для реализации внутри страны" ,- рассказал Сакания в эфире радио Sputnik Абхазия.

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