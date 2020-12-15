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Мурман Соломко
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соломко о пожарах в Абхазии: есть опасность оползня почвы и загрязнения воздуха

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201215/1031467870/Solomko-o-pozharakh-v-Abkhazii-est-opasnost-opolznya-pochvy-i-zagryazneniya-vozdukha.html

Об опасности лесных пожаров, ущербе, который они наносят экологии, в эфире радио Sputnik рассказал первый заместитель председателя Госкомитета по экологии Мурман Соломко.

Радио
Соломко о пожарах в Абхазии: есть опасность оползня почвы и загрязнения воздуха

В Гудаутском и Гагрском районах Абхазии горят горные леса. О пожаре в Гудаутском районе стало известно 12 декабря. Площадь возгорания около 15 гектаров. Вечером 13 декабря сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в лесу в селе Псахара Гагрского района. Горело около 30 гектаров.

Пожары наносят ущерб лесам Абхазии, которые богаты животным и растительным миром, есть опасность эрозии почвы, после того, как выгорит трава, сказал в эфире радио Sputnik первый заместитель председателя Госкомитета по экологии Мурман Соломко.

"Выгорают леса на крутых склонах. После того, как выгорит трава, есть опасность эрозии почвы. После ливневых дождей, а зимой это бывает часто, почва может сползти вниз. Погибают деревья, кустарники, мхи, лишайники, повреждается почва, погибают микроорганизмы. Происходит смена животного мира. Ущерб от таких пожаров большой. Тот углекислый газ, который накапливается в низовьях от деятельности человека, поглощают наши леса. Если пожары у нас участятся, придется неуютно жить здесь. Не каждая страна может похвастаться таким воздухом, который может стать (из-за пожаров - прим.) не таким качественным", - заметил Соломко.

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