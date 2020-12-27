Гражданин и начальник: Бебия о бюджете Фонда социального страхования на 2021 год

О бюджете Фонда соцстрахования на 2021 год и его особенностях по сравнению с бюджетом уходящего года в эфире радио Sputnik рассказал председатель Фонда Бакур Бебия.

Радио Гражданин и начальник: Бебия о бюджете Фонда социального страхования на 2021 год

Общий объем доходов и расходов Фонда социального страхования на 2021 год составляет 114 миллионов 741 тысяча рублей. Это на один миллион 359 тысяч больше, чем годом ранее.

Заложенную сумму в будущем году в размере 114 миллионов 741 тысячи рублей фонд будет распределять грамотно по всем статьям, чтобы не было задержек. В приоритете выплаты по материнству и уходу за детьми. Об этом заявил председатель фонда Бакур Бебия.

В планах на 2021 год у фонда соцстрахования: повысить размеры выплат по уходу за детьми. Сейчас ежемесячно они оставляют по три тысячи рублей на каждого ребенка, и фонд рассчитывает увеличить эту сумму хотя бы до пяти тысяч рублей. Этот вопрос будет рассматриваться рабочей группой, и предложение представят на рассмотрение Парламента.

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