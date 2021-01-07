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Такие обстоятельства: Хинтба о работе в РУСДРАМе, о пандемии и о премьерах 2021 года

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О некоторых театральных премьерах в 2021 году, об особенностях работы во время ограничительных мер, о том, как рождается спектакль в эфире радио Sputnik рассказал директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Радио
Такие обстоятельства: Хинтба о работе в РУСДРАМе, пандемии, и о премьерах 2021 года

"Мы постоянно находимся в ощущении нехватки времени. Театр – больше, чем жизнь, мы за счет ресурсов своей жизни даем еще много жизней внутри театра, спектаклей. Спектакль – маленькая жизнь, спрессованный объем эмоций, ощущений, мыслей, которые человек может прожить за год, но на спектакле он может все это испытать за два часа, вот в этом и величие театра. Счастье, что мы занимаемся этим высоким делом", - подчеркнул Хинтба.  

Он отметил, что за время работы в театре он научился более глубокому пониманию творческой технологии.

"Я как директор театра отвечаю и за административно-хозяйственную часть, и за творческую. За эти годы я многому научился. Конечно, я знал, что такое театр, и изучал на протяжении многих лет. Но сегодня я научился более глубокому пониманию творческой технологии театра. Я понимаю, как сделать так, чтобы спектакль жил на протяжении многих лет, чтобы он вызывал у зрителя самые лучшие эмоции. В театре творческое начало не может быть отделено от управленческого. Я не согласен с теми, кто считает, что в театре должен быть директор и художественный руководитель", - сказал Хинтба.   

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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