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Хагба о протестах в Вашингтоне: демократия американского образца рухнула

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210108/1031583897/Khagba-o-protestakh-v-Vashingtone-demokratiya-amerikanskogo-obraztsa-rukhnula.html

Абхазский политолог Беслан Хагба в эфире радио Sputnik прокомментировал события в Вашингтоне и штурм Капитолия.

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Хагба о протестах в Вашингтоне: демократия американского образца рухнула

В среду в Вашингтоне при подведении итогов выборов президента начались беспорядки, устроенные сторонниками Республиканской партии. Ранее они организовали митинг, на котором действующий президент Дональд Трамп объявил, что никогда не признает поражение на выборах и призвал выходить на баррикады. Сторонники республиканца оправились к Капитолию и пытались его захватить, требуя отменить результаты президентских выборов. Пострадали как минимум 5 человек.
Считалось, что в США сложилась самая стабильная политическая система, которая более двухсот лет работает и не дает никаких сбоев, произошедшее в эти дни в Америки вред ли назовешь образцом политической системы вообще, сказал Хагба в эфире радио Sputnik.

"Транзит власти всегда сложная процедура. Такие трудности могут возникнуть оказывается не только у нас в Абхазии и где-то в Киргизии, такое может произойти в развитой демократической стране, как себя называли США. Америка теперь будет переживать долгий политический кризис, связанный с этими событиями. Вряд ли они будут выступать образцом демократического строя для внешнего мира. Это очень важно, потому что одно из главных факторов такой агрессивной политики штатов во внешнем мире была власть либеральная, демократическая, которая может служить примером для всех остальных. Сейчас демократия американского образца рухнула", - заключил политолог.

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