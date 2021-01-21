Логуа об энергокризисе в Абхазии: удалось избежать перехода на буржуйки

Логуа сообщил, что работа по борьбе с незаконными подключениями к электросетям будет продолжаться.

Радио Логуа об энергокризисе в Абхазии: удалось избежать перехода на буржуйки

"Очень надеюсь, что все недопонимания между нашими различными структурами будут устранены, и все будет направлено на решение одной цели. Тогда это даст эффект. Мы выработаем механизм совместной работы. Надо резать, надо отключать, надо доводить оборудование до такого состояния, чтобы незаконному потребителю было очень накладно подключиться вновь. Сегодняшняя ситуация – это как минимум очень тяжелый энергетический кризис, если не применить более серьезных выражений. Нам удалось избежать того, чтобы с конца декабря по 21 января мы не вернулись к буржуйкам. Представьте: ИнгурГЭС останавливается, потому что мы выработали намного больше, чем 40 процентов, оттуда нам больше энергии не подают. А переток из Российской Федерации был предусмотрен только на период ремонтно-восстановительных работ на ИнгурГЭС, то есть с 21 января по 5 мая 2021 года. Получалось, что с конца декабря по 21 января мы бы имели всего 40 МВт, которую вырабатывает Первая перепадная ГЭС. Это для Абхазии ничто. Была проделана непростая работа, были непростые согласования с российской стороной по тому, чтобы нам выделили дополнительный переток на этот период. Но на систему сегодня непомерные нагрузки: люди, которые сейчас зарабатывают очень большие деньги на этом. Российская сторона может сказать, что помогает не для того, чтобы мы содержали майнеров. Они помогают для того, чтобы население было со светом, объекты жизнеобеспечения были со светом. Выходит, что люди своей деятельностью отнимают энергию у нас у всех", - сказал глава "Черноморэнерго".

Логуа отметил, что энергетика в тяжелейшем состоянии и нуждается в реанимации, но при этом кто-то отнимает то малое, чего удалось добиться.

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