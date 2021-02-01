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Амичба об отключениях майнинг-объектов в Очамчыре: людей испугают только штрафы

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Темы:
Майнинг в Абхазии (99)
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Глава Очамчырского района Станислав Амичба в эфире радио Sputnik рассказал о работе районного оперативного штаба по противодействию незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют и о том, что необходимо, по его мнению, для эффективной работы штаба.

 

Радио
Амичба об отключениях майнингов в Очамчыре: людей испугают только штрафы

Президент Аслан Бжания провел выездное совещание в администрации Очамчырского района с членами районного оперативного штаба по противодействию незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют.

На данный период, по информации энергетиков, отключения электроэнергии в Очамчырском районе минимальные, сообщает пресс-служба президента Абхазии.  

По словам главы Очамчырского района, каждое утро проводится совещание, где члены оперативного штаба принимают решение, куда отправится группа, в составе которой главный энергетик района, сотрудники прокуратуры, СГБ и милиции.

"Я сам участвую в каждом рейде. Мы созваниваемся с главами сел, они нас встречают, и мы едем на места, где по информации энергетиков, выявлены нагрузки. Сейчас мы наблюдаем нагрузки в тех местах, где майнинги уже были отключены. Принято решение вновь обойти все места. Мы отключаем, режем провода, но вновь нагрузки. В районе 27 сел. Мы вынуждены обходить одни и те же места вновь. Работы пока затягиваются. Если Парламент примет решение, то, возможно, людей испугают штрафные санкции, иначе мы ходим по кругу. Так продолжаться больше не может", - сказал Амичба в эфире радио Sputnik Абхазия.  

22 января, президент Абхазии Аслан Бжания поручил создать в районах оперативные штабы по пресечению незаконного потребления электричества, в состав каждого такого штаба вошли глава района (руководит штабом), начальник милиции, прокурор и энергетик.

Если в течение недели по районам не обозначится устойчивая тенденция на снижение потребления электроэнергии, все главы администраций, начальники милиции, прокуроры получат строгий выговор, а в следующий понедельник – увольнение с работы, сказал тогда президент.

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Темы:
Майнинг в Абхазии (99)

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