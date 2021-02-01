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Такие обстоятельства: Дбар о факторах, влияющих на путину в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210201/1031737858/Takie-obstoyatelstva-Dbar-o-klyuchevykh-faktorakh-vliyayuschikh-na-khamsovuyu-putinu-v-Abkhazii.html

О ключевых факторах, которые оказывают влияние на численность хамсы у берегов Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал директор Института экологии республики Роман Дбар.

 

Радио
Такие обстоятельства: Дбар о ключевых факторах, влияющие на хамсовую путину в Абхазии

Стратегия промысла хамсы в Абхазии установлена так, что, когда остывают воды Черного моря в зимние месяцы, хамса устремляется к берегам Абхазии, где и происходит окончательная зимовка хамсы, отметил Дбар. Интенсивный промысел хамсы в советское время осуществлялся именно в Абхазии, добавил специалист.    

 

"Но в наше время картина изменилась из-за глобального потепления, которое отразилось на водах Черного моря и характере миграции. В последние годы азовская хамса не добирается до наших вод, потому что воды этого отрезка от Керчи до Абхазии оказываются достаточно теплыми, и у нее нет необходимости идти дальше. Картина может измениться в обратную сторону в месте с изменением климата", - сказал Дбар.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.               

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