Такие обстоятельства: Дбар о факторах, влияющих на путину в Абхазии

О ключевых факторах, которые оказывают влияние на численность хамсы у берегов Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал директор Института экологии республики Роман Дбар.

Радио Такие обстоятельства: Дбар о ключевых факторах, влияющие на хамсовую путину в Абхазии

Стратегия промысла хамсы в Абхазии установлена так, что, когда остывают воды Черного моря в зимние месяцы, хамса устремляется к берегам Абхазии, где и происходит окончательная зимовка хамсы, отметил Дбар. Интенсивный промысел хамсы в советское время осуществлялся именно в Абхазии, добавил специалист.

"Но в наше время картина изменилась из-за глобального потепления, которое отразилось на водах Черного моря и характере миграции. В последние годы азовская хамса не добирается до наших вод, потому что воды этого отрезка от Керчи до Абхазии оказываются достаточно теплыми, и у нее нет необходимости идти дальше. Картина может измениться в обратную сторону в месте с изменением климата", - сказал Дбар.

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